Incidente a Carini: muore un 19enne, grave un altro ragazzo

Incidente mortale nella notte a Carini, in provincia di Palermo. Un giovane di 19 anni, Antonino Russo, ha perso la vita in un sinistro avvenuto in corso Italia. Il ragazzo era in sella a uno scooter Yamaha T-Max insieme a un amico, G.L.C., di 22 anni. Lo schianto, la cui dinamica è ancora da chiarire ma che sembrerebbe autonomo, è stato violento. Il 22enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. I carabinieri della compagnia di Carini hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.