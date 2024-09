Incidente mortale lungo l’A19 Palermo-Catania: chiuso un tratto dell’autostrada

Foto di Marta Silvestre

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Resuttano (in provincia di Caltanissetta) – precisamente al chilometro 82 – in direzione del capoluogo siciliano. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Il tratto di autostrada interessato dall’incidente è momentaneamente chiuso. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno effettuando tutti gli accertamenti utili per ricostruire la dinamica dell’impatto tra i due mezzi. Le squadre dell’Anas sono intervenute per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.