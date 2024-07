Incidente mortale sulla Palermo-Catania. Un ferito trasportato in elisoccorso

Una vittima in un incidente stradale lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, sulla carreggiata in direzione del capoluogo dell’Isola. Il tamponamento, che ha coinvolto due auto, si è verificato al chilometro 147,900, nell’Ennese. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in elisoccorso. Il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi, con uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.