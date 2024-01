Incidente ad Altofonte, 19enne muore dopo lo scontro con un mezzo della nettezza urbana

Incidente mortale ad Altofonte, in provincia di Palermo, dove un giovane di 19 anni, a bordo di uno scooter Honda Sh, ha perso la vita nello scontro con un mezzo della nettezza urbana. I sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto che constatare la morte del giovane. Il fatto è accaduto in via Vittorio Emanuele, all’altezza del distributore di benzina ormai dismesso. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri e dalla polizia municipale