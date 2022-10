Incidente mortale ad Aci Catena, continuano le indagini. Un ragazzo si trova ricoverato

Ancora in corso le indagini dei vigili urbani di Aci Catena sull’incidente avvenuto intorno alle sette di questa mattina in via Generale Salvatore Finocchiaro, nella zona dell’Eremo Sant’Anna, nei pressi di un incrocio della cittadina del Catanese. A essere coinvolti sono stati due ragazzi, entrambi del posto, che viaggiavano a bordo di uno scooter. Uno dei due, il 19enne Mario Filetti, è morto al Pronto soccorso del Cannizzaro, mentre il coetaneo che viaggiava insieme a lui è stato operato a una gamba e non sarebbe in pericolo di vita.

A ricordare Filetti sono i tanti amici che hanno riempito di messaggi di cordoglio la sua pagina social, esprimendo vicinanza al ragazzo. Intanto, i vigili urbani cercano di ricostruire la dinamica del sinistro. Non è chiaro se ci siano altri mezzi coinvolti o se l’incidente sia stato autonomo. Quando la polizia locale è arrivata sul posto ha trovato pochi elementi per poter fare immediata chiarezza. Adesso si attendono le perizie.