Lungomare di Catania, auto contro spartitraffico. Lunghe code. Sul posto 118 e vigili urbani

Sembrerebbe un sinistro autonomo quello che si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi lungo viale Artale Aragona, poco prima del politecnico del mare Duca degli Abruzzi, in direzione piazza Europa, a Catania. Una macchina, condotta da un uomo, avrebbe urtato la parte iniziale dello spartitraffico, finendo di traverso. Sul posto il 118 e i vigili urbani per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Da segnalare pesanti ripercussioni al traffico con l’arteria che è stata chiusa alla circolazione con deviazione obbligatoria lungo via Messina.