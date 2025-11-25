Un nuovo incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico del capoluogo, riportando un’emorragia cranica.

Incidente sul lavoro a Palermo: le condizioni del 60enne

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sull’accaduto indagano carabinieri e tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.