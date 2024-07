Comiso, operaio muore schiacciato da un mezzo in un’azienda vitivinicola

Ha perso la vita in un incidente mortale sul lavoro a Comiso, in provincia di Ragusa, un operaio di 53 anni. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dopo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo mentre era in servizio alla Cantina Avide. L’azienda vitivinicola si trova lungo la strada provinciale 7 tra Comiso e Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno già dato il via alle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.