Cade dalla scala mentre sale sul tetto, ferito un operaio nel Palermitano

Incidente sul lavoro a Misilmeri, in provincia di Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, un operaio di 55 anni, dipendente di una ditta, è caduto da una scala mentre stava salendo sul tetto di un negozio. L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che, a bordo di una ambulanza, lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo. Sono in corso delle indagini, condotte dai carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente sul lavoro e provare ad accertare le eventuali responsabilità.