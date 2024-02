Un 40enne è morto folgorato mentre lavorava in una serra nel Messinese

Un artigiano di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando all’impianto elettrico di una serra in un vivaio in contrada Lacco a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi e a perdere la vita è stato un uomo di nazionalità rumena.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni colleghi del 40enne. Ma quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto con un’ambulanza del 118 non hanno potuto che accertare il decesso dell’uomo. Nella serra del vivaio della cittadina del Messinese sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del lavoro che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare le eventuali responsabilità di questo incidente sul lavoro.