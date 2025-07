Incidente frontale a Piano Tavola: due feriti e strada chiusa in via Pirandello

Mattinata complicata a Piano Tavola, frazione di Belpasso, dove intorno alle 9.00 si è verificato un incidente stradale frontale in via Luigi Pirandello. Due autovetture si sono scontrate in un tratto particolarmente stretto della strada. Secondo una prima ricostruzione, come riporta il sito 95047, una delle auto potrebbe aver imboccato la via in senso vietato, ipotesi che è al vaglio delle autorità competenti. L’urto è stato violento, ma fortunatamente i due occupanti dei veicoli non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della rimozione dei veicoli coinvolti. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica, il tratto di strada è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, provocando disagi alla viabilità locale.