Incidente a Mineo, scontro fra tre veicoli: cinque persone ferite

È di cinque persone rimaste ferite il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 117 di Caltagirone. Al momento, la strada è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del chilometro 38,800 nel territorio di Mineo in provincia di Catania.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto tre veicoli provocando il ferimento di cinque persone. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità comunale con segnalazioni sul posto. Il personale di Anas, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.