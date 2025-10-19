Cinque feriti in un incidente che si è verificato questa notte lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel territorio della provincia di Palermo. Nell’impatto sono state coinvolte tre automobili.

L’incidente con cinque feriti sulla A19

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto che ha coinvolto tre auto. Il sinistro è avvenuto questa notte, poco dopo le 3, sull’A19. Precisamente nel tratto di autostrada che va da Termini Imerese a Trabia (nel Palermitano), in direzione Palermo. In tutto sono dieci le persone che erano a bordo dei mezzi che sono stati coinvolti nell’incidente. Nel dettaglio, si tratta di una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc.

I soccorsi

Cinque sono rimaste ferite e sono state soccorse dagli operatori sanitari sul posto e poi trasportate, a bordo di tre ambulanze del 118, in ospedale per le cure del caso. Tra le persone rimaste ferite nell’incidente c’è anche una coppia che tornava dalla festa di matrimonio del proprio figlio. Sul luogo dell’incidente, lungo la A19, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nell’impatto. Il traffico autostradale è stato bloccato e poi ha subito dei rallentamenti per le operazioni in corso, ma adesso è stato già ripristinato e la viabilità è tornata alla normalità.