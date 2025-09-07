Incidente alla cronoscalata monte Erice: pilota finisce contro le barriere

Foto di Corriere di Sciacca

Un incidente si è verificato durante la 67esima edizione della cronoscalata automobilistica monte Erice, una delle competizioni più attese nel panorama delle gare in salita. Il pilota Calogero Bono, originario di Sciacca, ha perso il controllo della sua vettura e, a causa di una manovra maldestra, ed è finito contro le barriere di protezione.

L’impatto, molto violento, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Bono è stato assistito prontamente dal personale medico della gara e trasportato d’urgenza all’ospedale di Trapani per i primi accertamenti e le cure necessarie. Gli organizzatori dell’evento, rassicurando il pubblico, hanno confermato che le sue condizioni non destano preoccupazioni e si confida in un suo rapido recupero.