Camion precipita da un cavalcavia in contrada Sferro: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato in contrada Sferro, nel territorio di Paternò, lungo la l’autostrada A19. Un camion è precipitato da un cavalcavia dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, come riporta Video Star, potrebbe essere stato lo scoppio di uno pneumatico a causare l’uscita di strada e il successivo volo dal ponte.

L’autista del mezzo pesante è rimasto gravemente ferito. Data la gravità della situazione, è stato necessario far atterrare nelle immediate vicinanze un elisoccorso, che ha provveduto a trasportare l’uomo in ospedale in codice rosso. L’incidente ha reso impraticabile l’arteria per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del tir. Si tratta del secondo caso del genere in pochi giorni.