Chiusa l’autostrada Palermo-Catania per incidente mortale tra Mulinello e lo svincolo di Enna

A causa di un incidente autonomo, che ha comportato la fuoriuscita di un mezzo pesante dal viadotto Gurgazzi con il mezzo che è successivamente andato in fiamme, è al momento chiusa l’autostrada A19 Palermo-Catania fra lo svincolo di Mulinello, in direzione Palermo, e lo svincolo di Enna in direzione Catania. Sono state istituite temporanee deviazioni lungo la strada statale 192 della Valle del Dittaino. L’autista del mezzo è deceduto.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.