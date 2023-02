Incidente A18, strada chiusa e automobilisti abbandonati. «Fermi da quattro ore senza bere»

Un incidente lungo l’autostrada A18 Messina-Catania ormai da ore sta creando enormi disagi alla circolazione stradale lungo l’arteria. Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti. Il conducente di un camion che trasportava cassoni in plastica per la frutta, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva sulla carreggiata in direzione di Catania, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un’autocisterna che procedeva sull’altra carreggiata in direzione di Messina. Ad avere la peggio è stato l’autista del primo mezzo, un 33enne di Ramacca in provincia di Catania, che è stato trasferito in elisoccorso, con codice rosso, all’ospedale Cannizzaro. L’autista è arrivato cosciente e, come fanno sapere dal nosocomio, è stato trasferito al Trauma center per gli approfondimenti del caso. Sul luogo del sinistro – tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia – oltre al 118, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

«Da quasi quattro ore siamo fermi su questo tratto autostradale, senza alcuna comunicazione. Centinaia di persone sono fuori delle loro auto, senza poter bere o mangiare e in assenza di servizi igienici. È una situazione assurda, al limite del sequestro di persona. Ci sono bambini, anziani e persone disabili. Teniamo di dover trascorrere qui ancora molte ore e comincia a fare freddo», spiegano telefonicamente all’Ansa, alcune persone che sono ferme nel tratto dell’autostrada Messina-Catania che è stato chiuso.