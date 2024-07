Incidente in una galleria dell’autostrada Catania-Messina. Bilancio di un morto e un ferito

Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente stradale sull’autostrada Catania-Messina, nei pressi di Forza d’Agrò. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture che si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia e i vigili del fuoco.