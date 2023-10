Scontro tra automobile e camion lungo l’A29. Traffico bloccato. Necessario l’elisoccorso

Una persona è rimasta ferita in uno scontro tra un’auto e un camion avvenuto sull’autostrada A29 Alcamo–Trapani. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo. Necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento del 2/10/2023 ore 16.13

Anas comunica che la normale circolazione è stata ripristinata.