Incidente sull’autostrada A19: ferita un’interna famiglia e traffico paralizzato a Catenanuova

Incidente sull‘A19 Palermo-Catania, in prossimità dello svincolo di Catenanuova, in direzione del capoluogo siciliano, in cui il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, finito contro il guard-rail per poi ribaltarsi. Il sinistro ha coinvolto un’intera famiglia, genitori e il figlio. I tre sono stati estratti dalla vettura dai vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Enna con l’ambulanza del 118. Il traffico è paralizzato ed è consigliata l’uscita di Gerbini.