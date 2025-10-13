Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Come comunicato dal Consorzio per le autostrade siciliane il sinistro è avvenuto tra Taormina e Giardini Naxos, in direzione del capoluogo etneo. Stando alle prime informazioni potrebbe essere stato un sinistro autonomo con una macchina che si è ribaltata mentre percorreva una galleria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica.