Scontro tra due auto sulla A18 tra Giarre e Fiumefreddo: diversi feriti

Momenti di tensione sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove si è verificato un incidente tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina. A scontrarsi sono state due auto, e l’impatto avrebbe provocato diversi feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.