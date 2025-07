Incidente autonomo sulla Statale 385: una donna elitrasportata al Cannizzaro

Sono intervenuti stamattina, i vigili del fuoco di Palagonia, nel catanese, per un incidente autonomo avvenuto sulla Strada Statale 385, intorno alle ore 7:30. Una donna alla guida del proprio veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo che si è ribaltato. Dopo essere stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento congiunto dei vigili del fuoco e del personale e dei sanitari del servizio 118, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto presenti anche i carabinieri della stazione locale.