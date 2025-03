Studenti minorenni di una scuola di Messina coinvolti in un incidente stradale in Spagna

Un incidente stradale avvenuto a Barcellona, in Spagna, ha interessato anche dei ragazzini siciliani. In uno dei due autobus coinvolti dall’incidente – che ha provocato oltre 30 feriti sulla Diagonal della città catalana – è un pullman sul quale viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina. Lo ha riferito la polizia locale all’agenzia di stampa Ansa. Stando ad alcune testimonianze riprese dai media locali, si sarebbe trattato di un tamponamento tra i due mezzi, in seguito al quale uno degli autobus è andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo i media locali, le persone ferite sarebbero in totale 34, dei quali quattro in condizioni critiche. Tra gli italiani coinvolti ci sarebbe solo un ferito lieve.