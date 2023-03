Strada statale 115: scontro frontale tra due auto, due feriti. Tratto chiuso al traffico

A causa di un incidente, sulla strada statale 115 Sud occidentale sicula il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità del chilometro 18,700 nel territorio di Marsala, in provincia di Trapani. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente tra loro. Nel sinistro, due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale circolazione.