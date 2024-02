Scontro tra un’auto e un bus a Sclafani: chiusa la strada statale 386

Un incidente tra un autobus e una macchina si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 386 Di Ribera. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto all’altezza del chilometro 6000, nel territorio di Sclafani (in provincia di Palermo). Al momento, in quel tratto, la strada statale è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.