Sp 160, violento scontro tra un autocarro frigo e un’auto. Due persone ferite

Un violento scontro tra un autocarro frigo e un’auto – Fiat 500 – si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 all’altezza di una curva lungo la strada che collega Ragalna a Nicolosi, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Nell’impatto sono rimaste ferite entrambe le persone che erano alla guida dei mezzi: l’uomo conducente del mezzo pesante e una donna di 32 anni, originaria di Bronte, che era alla guida della macchina. Tutti e due sono stati portati all’ospedale di Paternò per le cure del caso. Al momento, secondo quanto verificato da MeridioNews, nessuno dei due feriti sarebbe in condizioni gravi. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente stradale e per ricostruirla sono al lavoro gli agenti della polizia municipale di Belpasso che sono intervenuti sul posto per i rilievi. Ai carabinieri, invece, il compito di regolare il traffico. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, fino alle 13 circa.