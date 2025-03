Incidente A19 Palermo-Catania, la vittima è la 35enne Paola Marchese

Si chiamava Paola Marchese la 35enne morta oggi nell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La donna, originaria di Agira, si trovava a bordo di una delle due auto coinvolte in un tamponamento avvenuto in direzione Catania. Il sinistro ha imposto la chiusura dell’arteria in direzione del capoluogo etneo, in territorio di Agira, provincia di Enna. Diversi in queste ore i messaggi di cordoglio sui social. La sindaca Maria Greco ha annunciato che la salma della 35enne verrà trasportata presso la chiesa Madonna degli Angeli. «Cara Paola te ne sei andata troppo presto lasciando la tua famiglia e tutti noi nello sconforto – scrive la prima cittadina – Tutta Agira si unisce al dolore delle famiglie Marchese-Caramela».

«Siamo vicini al dolore delle famiglie coinvolte nel tragico incidente di stamattina, Marchese e Caramela. Pregheremo per loro e per la vittima, Paola, stasera durante la messa delle 18.30 all’Annunziata e durante la via Crucis. Uniamoci tutti in preghiera per dare consolazione a chi sta soffrendo», scrive don Giuseppe La Giusa attraverso la pagina Facebook Comunità parrocchiale zona Centro di Agira.