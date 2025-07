Incidente sulla A19 nei pressi di Calascibetta: traffico rallentato con senso unico alternato

Mattinata difficile lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante sta causando forti rallentamenti all’altezza del chilometro 116,400, in territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Per consentire la gestione dell’emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti, è stato disposto un temporaneo senso unico alternato, regolato manualmente dai movieri.

Sul posto sono operative le squadre dell’Anas, impegnate nelle attività di assistenza e nel ripristino della normale viabilità. La situazione è in evoluzione e si prevedono disagi fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.