Incidente a Gravina di Catania, vittima noto chirurgo. Al momento dell’incidente sarebbe uscito da area di servizio

È il chirurgo Alfio Garrotto la vittima dell’incidente che si è registrato nelle scorse ore nel territorio di Gravina di Catania. Specializzato in Chirurgia metabolica e oncologica, operava nei centri di Messina e Reggio Calabria. Negli anni scorsi ha prestato servizio pure nel reparto di Chirurgia di urgenza e Pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Nella mattinata di oggi, Garrotto, 66 anni, si trovava alla guida della sua Harley Davidson quando è stato travolto da un camion. In attesa dell’esatta dinamica, a operare sul luogo dell’incidente per fare chiarezza sulle cause dell’incidente sono stati i vigili urbani di Gravina di Catania, i carabinieri, insieme al personale dei vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Il mezzo pesante, secondo una prima ricostruzione, procedeva lungo la via Etnea, a Gravina, in direzione Nord, nelle vicinanze dello svincolo della tangenziale, quando, per cause ancora da accertare, ha travolto Garrotto, che al momento dell’incidente si sarebbe apprestato a uscire dal piazzale della area di servizio del rifornimento Q8. Medico stimato anche dalla Sicilia, in poche ore il profilo Facebook di Garrotto ha visto già diversi commenti di amici e conoscenti, ancora increduli per la morte del medico, al quale hanno scritto messaggi di affetto e cordoglio. Nella cittadina etnea è il terzo incidente mortale registrato in meno di un mese, L’ultima tragedia si è consumata pochi giorni fa, il 31 dicembre, quando, sempre nel territorio di Gravina di Catania, aveva perso la vita il 60enne Alfio Coco.