Ucciso dall’elica di un gommone a Mondello: due persone indagate per omicidio colposo

08/09/2025

Ci sono due indagati per omicidio colposo per la morte di Simone La Torre, il ragazzo di 22 anni – originario di Monreale – che lo scorso 9 agosto, mentre era su un gommone con degli amici, è finito in mare ed è stato ferito mortalmente dall’elica del mezzo. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria, coordinata dal sostituto procuratore Vittorio Coppola. In questa prima fase sono stati iscritti un amico della vittima che era alla guida del gommone e che non possedeva la patente nautica e il giovane che ha noleggiato l’imbarcazione. Ancora al vaglio degli inquirenti la posizione del titolare della ditta che ha affittato il natante alla comitiva. Alla base dell’incidente potrebbe esserci una manovra sbagliata che ha provocato la caduta del ragazzo in mare.



