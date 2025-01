Catania, grosso incendio al villaggio Ippocampo di mare. Minacciate diverse abitazioni

Foto di vigili del fuoco Catania

Diverse squadre dei vigili del fuoco, inviate dal comando provinciale e dalle sedi distaccate, sono a lavoro per un vasto incendio al Villaggio Ippocampo di mare, in prossimità della foce del Simeto. Diverse abitazioni sarebbero direttamente minacciate dalle fiamme. La situazione è in evoluzione.