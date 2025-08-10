Sterpaglie e rifiuti in fiamme a Motta Sant’Anastasia: incendio domato dai vigili del fuoco

Mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Due squadre, provenienti dal distaccamento di Paternò e dall’Emergenza 1, con il supporto di un’autobotte di rincalzo, sono intervenute in via Carducci, a Motta Sant’Anastasia, per domare un vasto incendio che ha interessato sterpaglie e rifiuti. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato un deposito in disuso situato nelle vicinanze. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto e non si registrano danni alla struttura. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per evitare nuovi focolai.