Vasto incendio nel territorio di Belpasso. Protezione civile: «Non avvicinatevi e non intralciate i soccorsi»

Un vasto incendio sta interessando il territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Un rogo divampato già nel corso della mattinata si è sviluppato lungo la strada provinciale 4 in direzione Santa Maria di Licodia (sempre nel Catanese). Stando a quanto emerso finora, ad andare a fuoco sarebbe stati anche alcuni capannoni industriali, di cui uno utilizzato per il legname. Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero partite da un bosco in contrada Scagliola, nel territorio di Belpasso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale e anche un canadair, che è stato inviato da Trapani, sta procedendo con dei lanci di acqua. La protezione civile di Belpasso ha diffuso un avviso urgente alla cittadinanza con l’invito a non avvicinarsi in alcun modo alle zone interessate e a non ostacolare le operazioni di soccorso.