Incendio di sterpaglie blocca l’autostrada A18 Catania-Messina

Foto di Alessandro Grasso

Un grosso incendio di sterpaglie, a quanto pare innescato in un’area a ridosso del cimitero di Aci Catena, ha mandato in tilt l’autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo di Acireale. Secondo le testimonianze di alcuni automobilisti il fumo ha invaso la carreggiata, bloccando la circolazione in direzione Messina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme.

(Foto articolo di Giuseppe Orazio Pennisi)