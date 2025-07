Incendio doloso a Siracusa, identificato un piromane di 16 anni

Un incendio doloso ha colpito nel pomeriggio di sabato un terreno agricolo in strada Murro di Porco, a Siracusa. L’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Ortigia, insieme ai vigili del fuoco, ha evitato conseguenze peggiori. Le indagini, condotte in tempo reale dai militari, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza di un’abitazione adiacente e alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano notato due ragazzi allontanarsi di corsa poco prima che divampassero le fiamme.

A seguito degli accertamenti, il presunto responsabile è stato identificato: si tratta di un 16enne, ora denunciato in stato di libertà alla procura per i minorenni di Catania per il reato di incendio doloso.