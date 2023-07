San Vito Lo Capo, incendio in un villaggio turistico: persone evacuate

Ventotto persone sono state evacuate dalla spiaggia di fronte il villaggio turistico di Calampiso a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dopo un incendio di grandi dimensioni che ha interessato il complesso residenziale. Sul posto è intervenuta la guardia costiera di Trapani che ha aiutato le persone a rifugiarsi verso il mare. Secondo quanto ricostruito finora, tutto è iniziato intorno alle 2.35 circa quando le fiamme sono divampate e sono state alimentate dal vento di scirocco. Nel complesso turistico erano presenti solo i dipendenti della struttura ricettiva.

Ricevuta la chiamata di soccorso, la capitaneria di porto di Trapani ha disposto l’intervento da mare della motovedetta CP 877, per assicurare l’evacuazione delle persone, ed è partito un gommone dalla delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo per effettuare il trasbordo delle persone in difficoltà dalla spiaggia e dalla zona di mare di bassi fondali verso la motovedetta che, a causa del pescaggio, non poteva avvicinarsi oltre centro metri dalla battigia per evitare d’incagliarsi. L’intervento del gommone, però, è stato impossibile a causa del forte vento e del mare mosso. Sono stati chiamati i proprietari di alcuni natanti privati che hanno preso le persone portandole sulla motovedetta, che alle 4.30 circa le ha sbarcate.