Distrussero macchia mediterranea con un incendio nel Messinese, padre e figlio finiscono in carcere

Padre e figlio sono finiti in carcere per un incendio che ha distrutto una vasta area di macchia mediterranea in una zona montana nel territorio di Raccuja, in provincia di Messina. L’episodio risale al marzo del 2017, quando il genitore era già stato arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo. L’uomo era stato beccato proprio mentre stava appiccando il fuoco a delle sterpaglie in mezzo al bosco con l’intento di alimentare le fiamme che si erano già sviluppate. In quella occasione, il figlio 25enne era stato denunciato per concorso nel reato visto che aveva accompagnato il padre. Il giovane adesso è stato condannato a tre anni di reclusione ed è stato portato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.