Incendio in un appartamento a Palermo, evacuato l’intero palazzo

Un incendio è divampato nel corso della notte all’interno di un appartamento in via Montesanto a Palermo. Per questo motivo è stato necessario evacuare l’interno immobile. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, le fiamme sarebbero partite da un’abitazione al secondo piano e hanno sprigionato una intensa coltre di fumo. I residenti dello stabile sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sotto il palazzo. Sono intervenute anche diverse volanti della polizia. I tecnici dei pompieri stanno ancora cercando di accertare le cause del rogo.