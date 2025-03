Incendio all’Oasi di Troina, evacuata la struttura che ospita disabili gravissimi

Sono ancora frammentarie le notizie sull’incendio divampato oggi pomeriggio nella struttura dell’Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna. Le fiamme, secondo le prime notizie, sono divampate al quarto piano della struttura dove sono ricoverati i disabili gravissimi. I pazienti, i familiari presenti e tutto il personale è stato evacuato, ma non si sa se vi sono persone rimaste ferite o intossicate, anche in considerazione del fatto che proprio dove è divampato l’incendio i pazienti non sono in grado di muoversi autonomamente.

L’intero centro storico di Troina è stato chiuso, per consentire i soccorsi e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Secondo quelle che al momento sono voci non confermate, da alcuni giorni, all’interno della grande struttura dell’istituto di ricovero e cura, sarebbero state trovate scritte minacciose e sembra che gli addetti alla sorveglianza e sicurezza stessero installando telecamere nel tentativo di scoprire l’autore. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni da parte dei responsabili della struttura.