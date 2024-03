Incendio in un negozio del centro commerciale Etnapolis. Intervento di vigili del fuoco e 118

Un rogo si è sviluppato, per cause che sono in corso di accertamento, questo pomeriggio all’interno del centro commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso. Secondo quanto riferito dal portale 95047 le fiamme avrebbero interessato un negozio. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118. Stando alle prime informazioni, per motivi di sicurezza, si è proceduto all’evacuazione delle persone presenti. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

Aggiornamento del 23 marzo 2024, ore 18.00

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco l’incendio ha interessato un negozio che era in fase di allestimento e all’interno del centro si è sprigionato molto fumo. Tuttavia la situazione e sotto controllo e l’evacuazione è stata disposta a scopo precauzionale.