Lungomare di Catania, brucia vano ascensore in un palazzo. Intervento di vigili del fuoco e 118

Un incendio si é sviluppato, intorno alle 7, in un palazzo al lungomare di Catania, sopra la nota pasticceria Mantegna. Il rogo sarebbe partito dal vano ascensore. Preoccupazione tra i residenti che, per motivi di sicurezza, si sono rifugiati nei balconi esterni. Sul posto é intervenuta un’autobotte dei vigili del fuoco e un mezzo dotato di scala. Presenti anche due ambulanze del 118 e tre Volanti della Polizia. Al momento non si registrano feriti o persone intossicate.