Incendio in un appartamento a Catania. I pompieri salvano un 60enne

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 55 di via Riccuglia a Catania. A chiamare la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco alle 7.40 di stamattina sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dal fumo e dal cattivo odore. Sono stati loro a segnalare la presenza in quell’appartamento di un 60enne che vive da solo.

Quando i pompieri sono entrati nell’appartamento, usando una finestra della veranda, hanno trovato un materasso completamente in fiamme e il 68enne in stato di shock ma, almeno apparentemente, in buone condizioni di salute. L’uomo è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Ancora da ricostruire le cause che hanno fatto divampare le fiamme in casa.