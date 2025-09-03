Incendio in un garage a Catania: salvate due anziane disabili

Un incendio è divampato all’interno dei garages di una palazzina a Catania. Intorno alle 13.30 di qualche giorno fa, l’auto guidata da una 67enne è andata in fiamme. La donna si è accorta che dai diffusori dell’aria condizionata del cruscotto della vettura usciva del fumo. Spento subito il motore, la donna è scesa dalla macchina. Poco dopo si sono sviluppate le fiamme che iniziavano a salire dalla pedana lato passeggero lato anteriore. La donna ha chiesto aiuto chiamando il 112, mentre alcune persone presenti hanno forzato il carrabile per consentirle di uscire in strada.

Sul posto sono intervenuti subito due carabinieri e una guardia giurata in servizio al tribunale per i minorenni, che si trova vicino alla palazzina, e un vigile del fuoco libero dal servizio che abita nell’immobile accanto e ha notato il rogo. Arrivati sul posto, sono stati informati che in due appartamenti risiedevano due anziane signore disabili che non avrebbero potuto evacuare il palazzo come già altri condomini stavano facendo. Compresa la gravità della situazione, salendo su per le scale già invase dal fumo denso che nel frattempo si propagava dalla rimessa, hanno raggiunto i piani indicati e sono entrati in casa delle due anziane. Prendendole di peso dalle proprie sedie a rotelle, le hanno trasportate fino alla strada dove, poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ai quali sono state affidate le anziane.

Le prime cure del personale dell’ambulanza sono state necessarie anche i due militari, la guardia giurata e il vigile del fuoco. Tutti, infatti, hanno subito accusato i sintomi tipici della dispnea dovuta all’inalazione forzata dei fumi tossici inalati durante l’intervento. I vigili del fuoco hanno spento. Sul posto sono arrivati anche i tecnici del pronto intervento dell’Enel. L’intera autorimessa ha riportato gravi danni causati dai prodotti della combustione, illesa la 67enne proprietaria dell’auto che invece è andata completamente distrutta.