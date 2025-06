Etna, incendio a monte Gorna. Al lavoro un canadair e due elicotteri

Prime giornate di caldo e, puntualmente, tornano gli incendi. Un vasto rogo in queste ore sta interessando l’area di monte Gorna, sull’Etna in territorio di Trecastagni. Secondo quanto appreso da MeridioNews l’incendio è in fase di spegnimento e le squadre del corpo forestale stanno operando per le operazioni di bonifica. Diversi i lanci effettuati da un canadair e da due elicotteri. Si tratta di un Erickson S64, dotato di gancio baricentrico, e di un Falco. Il tutto con il coordinamento del corpo forestale. L’area interessata da questo rogo è la stessa colpita dalle fiamme nel 2020. Allora le forze dell’ordine evacuarono alcune abitazioni.