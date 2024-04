Incendi tra Pedara e Zafferana Etnea. Al lavoro tre mezzi aerei

Due grossi incendi, ormai da qualche, ora interessano un’area boschiva nel territorio di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, e della vegetazione in contrada Tarderia, a Pedara. Sul posto stanno operando tre mezzi aerei le squadre dei pompieri di Acireale e Riposto. A supporto un elicottero dei vigili del fuoco e due canadair. «La zona interessata è quella vicino l’Emmaus – spiega a MeridioNews il sindaco di Zafferana Etnea Salvatore Russo – I mezzi aerei sono intervenuti in maniera tempestiva e il rogo dovrebbe essere in fase di spegnimento».