Foto di Vigili del fuoco Ragusa

Notte di paura a Pedalino, frazione di Comiso in provincia di Ragusa, dove due auto alimentate a Gpl sono andate distrutte da un incendio sviluppatosi intorno all’una di notte in via Luigi Capuana, all’ingresso del paese lungo la strada provinciale 4 Comiso-Mazzarrone. Le fiamme, divampate davanti a un’abitazione, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto dal balcone una coppia rimasta intrappolata all’interno, evacuandola e mettendola in sicurezza lontano dai fumi tossici e dal rischio esplosione.

I danni

L’incendio ha distrutto le auto, danneggiato il prospetto della casa adiacente e compromesso la linea elettrica. Due ambulanze del 118 hanno prestato assistenza ai coniugi, che presentavano sintomi di intossicazione da fumo; non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le indagini

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di competenza. Le cause dell’incendio delle due auto a Pedalino sono ancora in corso di accertamento.