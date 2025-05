Catania, auto in fiamme nella notte in via Monserrato: avviati accertamenti

Foto di Vigili del fuoco Catania

Paura nella notte in via Monserrato, dove due autovetture parcheggiate all’altezza dei civici 61 e 67 sono state distrutte da un incendio. L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, con l’intervento tempestivo dei vigili del guoco del comando provinciale di Catania. Le fiamme sono state domate prima che potessero coinvolgere le abitazioni e le attività commerciali della zona, messe comunque in sicurezza per precauzione. Non si segnalano feriti. Sul posto sono giunte anche una scala aerea e un’autobotte inviate dalla sede centrale, mentre la polizia locale ha presidiato l’area per gestire la viabilità e avviare i primi accertamenti sull’accaduto.