Calatafimi Segesta, incendio divampato in un deposito di bombole. Famiglia evacuata

Un incendio è divampato, la scorsa notte, all’interno di un deposito di bombole di gas a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani. I carabinieri del comando provinciale stanno indagando per verificare le cause e la dinamiche del rogo che è divampato nella zona di contrada Canale. All’interno del deposito, le alte temperature hanno fatto deflagrare due bombole che erano vuote. Il fuoco intanto ha avvolto tutto il deposito dove c’erano altre 42 bombole ancora piene. Nell’incendio sono andati a fuoco alcuni dei mezzi presenti nel deposito: due trattori, un’auto e un furgone. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Alcamo e Trapani. Una famiglia è stata evacuata per motivi di sicurezza. I residenti sono rientrati dopo che i pompieri hanno messo in sicurezza la zona.