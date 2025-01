Incendio in un’abitazione a Sant’Agata li Battiati, intervento dei vigili del fuoco

Foto di Vigili del fuoco Catania

Vigili del fuoco in azione stamani a Sant’Agata li Battiati, in provincia di Catania, per un incendio divampato in un’abitazione in via Roma. Al loro arrivo le fiamme si erano già propagate a una stanza attigua all’abitazione principale al pianoterra. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte. Non risultano feriti, al momento del rogo, infatti, in casa non c’era nessuno. Sul posto anche la polizia locale.